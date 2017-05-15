Информацию о сборе денег на школьные выпускные прокомментировали в МОН РК

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали слухи о сборе средств в столичных школах на проведение выпускных балов, подарки учителям, накрытие столов, сообщает МИА «Казинформ».

«Выпускные балы с торжественным вручением аттестатов об общем среднем образовании должны проводиться в стенах в школах. Министерство настоятельно рекомендует все выпускные мероприятия проводить в стенах школах. Во все школы направлены рекомендации по проведению выпускных баллов. По данным управления образования Астаны, в школах города не ведется сбор денежных средств», - сказал пресс-секретарь МОН РК Арман Жунусов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, что в начале 2016-2017 учебного года для всех школ республики был издан приказ о запрете сбора денежных средств. Данный приказ обязан к исполнению для всех учителей и руководителей школ. Его нарушение ведет к применению мер административного наказания.