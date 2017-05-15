В аэропорту Алматы прокомментировали «замороженное» строительство

На территории Алматинского аэропорта стоят два незавершенных объекта, сообщает МИА «Казинформ».

В 2010 году было законсервировано строительство терминала для международных рейсов. По словам руководства Алматинского аэропорта, это произошло из-за возможных неудобств для авиакомпании «Эйр Астана», использующей одни и те же воздушные суда как для внутренних, так и для международных рейсов.

«В случае ввода в строй нового терминала Эйр Астане пришлось бы гнать самолет, прилетевший из Актобе, через две взлетные полосы, чтобы он смог забрать пассажиров, летящих в Пекин», - прокомментировал первый вице-президент Кобланды Тумышев.

Что касается недостроенного здания гостиницы, то здесь возникли проблемы с качеством строительства.

«Строительство почти завершили, планировалось разместить здесь крупную международную гостиничную сеть. Однако, еще в 2008 году управляющий международной сети гостиниц в ходе осмотра объекта отметил серьезные погрешности в системе вентиляции, на устранение которых необходимо затратить порядка 7 млн евро», - добавил он.