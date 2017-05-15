В Туркестане начали развивать птицеводство

Туркестанское ТОО «Яссы нан» стало обеспечивать соседние области мучной продукцией. Сегодня на предприятии, где в сутки производят 20 тонн хлебобулочных изделий, трудятся на постоянной основе 50 человек. В ходе своего специального визита, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев ознакомился с работой товарищества и поставил задачу увеличить объемы производства, повысив мощность предприятия, передает пресс-служба акима области.









Отметим, что данный завод, который изготавливает 15 видов мучных изделий, запущен в феврале 2016 года. Стоимость проекта составила 200 млн. тенге. В прошлом году предприятие произвело продукции на сумму 287654 тыс. тенге. Также на этом заводе производится 8 видов колбасных изделий. Для этих целей заводом созданы специальные откормочные площадки.









«В настоящее время завод работает без остановки. Наша продукция пользуется большим спросом. В основном свою продукцию мы поставляем в город Туркестан, соседние районы и в Кызылординскую область», - сказала генеральный директор ТОО «Яссы нан» Насиба Атаева.









После этого, глава региона в сельском округе Шага посетил теплицу крестьянского хозяйства «Ерасыл». По словам руководителя Ергали Жолдасбекова, площадь теплицы составляет 0,35 га. В теплице установлено корейское оборудование стоимостью 70 млн. тенге. Здесь выращивают 36 тонн огурцов. При выходе на полную мощность, с одного гектара смогут получать 150 тонн продукции.









Стоит отметить, что на сегодняшний день в г.Туркестан общая площадь теплиц составляет 50,6 га. В том числе промышленных теплиц - 10,5 га. В среднем в 2016 году в туркестанских теплицах выращено 1040 тонн томатов, 1130 тонн огурцов, 90 тонн овощей и 200 тыс. цветов. Всего произведено 2260 тонн овощей.









Наряду с этим, аким области посетил в селе Орангай города Туркестан крестьянское хозяйство «Яссы кус». Хозяйство оборудовано технологией последнего поколения и занимается в основном производством мяса птицы и яиц. Первый этап проекта запущен в 2016 году, здесь выращивают 12 тыс. голов мясного направления и 22 тыс. голов яичного направления. В целом в 2016 году хозяйство произвело 4,4 млн. штук яиц. Второй этап проекта планируется вести в эксплуатацию во втором полугодии 2017 года.









«В Туркестане проводится достаточный объем работы. Тем не менее, необходимо увеличивать объекты предпринимательства, вопросы снижения безработицы не должны оставаться без внимания. В этом случае работа глав районов будет эффективна», - сказал в свою очередь Ж.Туймебаев.









В случае полной реализации проекта, в городе Туркестан фабрика сможет заменить ввозимую продукцию мяса птицы из-за рубежа.









Фото: Самат Мырзалиев



