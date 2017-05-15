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Житель Карагандинской области с сожительницей воровали оградки могил

15 мая 2017, 15:44

Следствием доказано 8 эпизодов краж.

Полицейские вернули жителям Бухар-Жырауского района 11 чугунных ограждений, украденных с могил родственников возле села Доскей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

4 мая ночью при проведении оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками криминальной полиции УВД района в с.Доскей была остановлена Volkswagen Passat под управлением 38-летнего жителя района. В салоне авто были обнаружены чугунные пролеты ограждения могил.

Задержанный признался, что похищал ограждения с двух мусульманских кладбищ села Доскей, для сдачи на металлолом. Помогала ему 32-летняя сожительница.

Следствием доказано 8 эпизодов краж ограждений могил, совершенных задержанными. В их отношении проводится досудебное расследование по статье 188 часть 2 п.п.1, 2 УК РК.

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