В США молодой музыкант транслировал свое самосожжение в Facebook

33-летний музыкант из Теннесси Джаред Маклемор скончался после того, как облился керосином и поджег себя возле одного из баров в Мемфисе. Все происходящее транслировалось самоубийцей через "Фейсбук" , сообщает , сообщает Вести.ru





Инцидент произошел около бара "Мерфис" рано утром 14 мая. В баре в этот момент находилась бывшая девушка Маклемора Алисия Мур. По словам свидетелей, перед самоубийством музыкант подошел к ней и сказал "Прощай", при этом от него уже пахло керосином, сообщает New York Daily News.





После этого Маклемор вышел из бара и, несмотря на попытки одного из очевидцев помешать ему, поджег себя. Через некоторое время он скончался в больнице от ожогов. Пытавшийся остановить его мужчина также пострадал от огня, но его травмы не представляют опасности для жизни.





Сообщается, что Маклемор часто избивал свою подругу и даже пытался убить ее, за что в 2016 году подвергался аресту. Кроме этого, музыкант страдал от проблем с психикой.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина убил свою дочь, после чего покончил с собой, транслируя все происходящее через "Фейсбук".



