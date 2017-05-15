Денис Тен и Алексей Ягудин проведут в Алматы мастер-классы

Известные фигуристы, победители и призеры олимпийских игр и международных чемпионатов Денис Тен и Алексей Ягудин проведут в Алматы мастер-класс для молодых спортсменов, сообщает Zakon.kz





Своими навыками фигуристы будут делиться в многофункциональном комплексе «Алматы Арена» в период с 17 по 19 мая 2017 года.









- 17 мая – мастер-класс и фан встерча Дениса Тена

- 18 мая – мастер-класс Алексея Ягудина

- 19 мая – мастер-класс Дениса Тена и Алексея Ягудина и выступление участников.





Участниками данного семинара будут порядка 20 юных спортсменов из разных городов нашей страны. Ранее, алматинец Денис Тен не раз проводил мастер-классы для будущих чемпионов по фигурному катанию. Отметим, что в недавно проходившей в Алматы Всемирной зимней Универсиаде он занял первое место. Сейчас Денис проживает и тренируется в Москве.