Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,27, EURKZT_TOD - 342,30/342,90, RUBKZT_TOD = 5,5362, USDKZT_0_001 = +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5000 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 313,27 тенге за доллар США при объеме торгов 99 550 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 342,30 тенге за евро, предложение - 342,90 тенге за евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5362 тенге за рубль при объеме торгов 54 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 313,52 тенге за доллар (-1,98 тенге), суммарный объем торгов - 126 350 тыс. USD (+20 000 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,5000 % годовых при объеме торгов 50 200 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5000 % годовых при объеме торгов 1 301 100 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.