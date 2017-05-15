Председатель КНР назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в сессии «Объединенное взаимодействие для взаимосвязанного сотрудничества» Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан активно выступает за укрепление добрососедских отношений между странами континента и разделяет стремление Китая развивать трансрегиональную кооперацию.

Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день начата координация сотрудничества Казахстана и Китая в сфере индустриализации в рамках Плана по сопряжению программ «Нурлы жол» и Экономического пояса Шёлкового пути.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин высоко отметил выступление Нурсултана Назарбаева и назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок.

В завершение выступления глава государства, акцентировав внимание на важности проведения подобных встреч на высшем уровне, поблагодарил Си Цзиньпина за организацию Форума.