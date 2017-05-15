Вратарь хоккейной сборной Латвии признался в неприязни к России

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин признался, что не хочет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потому что ему не нравится Россия. Слова голкипера в понедельник, 15 мая, приводит «Чемпионат.com».





«Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды. В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень», — заявил Мерзликин.





Хоккеист рассказал, что рос в Швейцарии и больше всего ассоциирует себя с этой страной. В настоящее время он выступает за швейцарский «Лугано».





23-летний Мерзликин принял участие в пяти матчах чемпионата мира-2017, проходящего в Париже и Кельне, и пропустил 8 шайб. Команда Латвии выиграла три встречи из пяти и с 9 очками занимает 4-е место в группе А.





15 мая сборная России сыграет с латвийцами в матче предварительного раунда мирового первенства. Встреча пройдет в Кельне и начнется в 21:15 по московскому времени.





Континентальная хоккейная лига объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Создана в 2008 году, первоначально объединяла 24 команды, с сезона-2017/18 число клубов выросло до 28, планируется дальнейшее расширение.





Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com



