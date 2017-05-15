Авторы вируса WannaCry заработали около 40 тысяч долларов

В различных СМИ сообщалось, что после взлома на экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам денежные средства.

В конце прошлой недели стало известно о массированной хакерской атаке по всему миру с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, однако сегодня опасения Европола подтвердились - массированные кибератаки возобновились по всему миру, сообщил президент Центра анализа и расследования кибератак (ОЮЛ "ЦАРКА") Олжас Сатиев.



