Авторы вируса WannaCry заработали около 40 тысяч долларов
15 мая 2017, 16:15
В различных СМИ сообщалось, что после взлома на экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам денежные средства.
В конце прошлой недели стало известно о массированной хакерской атаке по всему миру с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, однако сегодня опасения Европола подтвердились - массированные кибератаки возобновились по всему миру, сообщил президент Центра анализа и расследования кибератак (ОЮЛ "ЦАРКА") Олжас Сатиев.
"В Казахстане несколько атак уже были зафиксированы… Новые версии WannaCry появились уже с понедельника, то есть уже идет атака WannaCry 2.0. Атакуют весь мир, как говорится, кто попал под раздачу, тот и попал. Это не политизированная атака", — сказал Сатиев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.
В различных СМИ сообщалось, что после взлома на экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам денежные средства. По данным СМИ, вирус-шифровальщик WannaCry по предварительным оценкам на 12 мая заразил более 45 тысяч компьютеров по всему миру. В числе организаций, подвергшихся атаке, называются региональные подразделения МВД РФ, офисы компаний "Мегафон", отделения "Сбербанка России", аэропорты Германии, объекты здравоохранения в Великобритании. Основная масса заражений приходится на Россию.
В Казахстане вирус "положил" компьютеры в офисе оператора Кашагана NCOC.
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