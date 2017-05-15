Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемым признан водитель Gelandewagen

15 мая 2017, 16:20

Он находится под обязательством о явке.

Подозреваемым в совершении ДТП с пассажирским автобусом в Алматы назвали водителя Gelandewagen, сообщает informburo.

"Водитель Gelandewagen признан по делу подозреваемым. Его действия будут квалифицироваться после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас он находится под обязательством о явке", – сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, 11 мая в Алматы произошло ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса маршрута №63. От удара автобус отбросило на фонарный столб. В результате ДТП пострадали 23 человека. Восемь человек были госпитализированы, среди них беременная женщина и 2-летний ребенок, оказавшийся сыном водителя Gelandewagen. Как выяснилось, Бекзат Бошен работает помощником прокурора Ауэзовского района Алматы. Мужчина не отказывается от помощи пострадавшим в ДТП.

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...