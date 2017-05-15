ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемым признан водитель Gelandewagen
15 мая 2017, 16:20
Он находится под обязательством о явке.
Подозреваемым в совершении ДТП с пассажирским автобусом в Алматы назвали водителя Gelandewagen, сообщает informburo.
"Водитель Gelandewagen признан по делу подозреваемым. Его действия будут квалифицироваться после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас он находится под обязательством о явке", – сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, 11 мая в Алматы произошло ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса маршрута №63. От удара автобус отбросило на фонарный столб. В результате ДТП пострадали 23 человека. Восемь человек были госпитализированы, среди них беременная женщина и 2-летний ребенок, оказавшийся сыном водителя Gelandewagen. Как выяснилось, Бекзат Бошен работает помощником прокурора Ауэзовского района Алматы. Мужчина не отказывается от помощи пострадавшим в ДТП.
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