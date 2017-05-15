Молодого блогера, выстрелившего в прошлом году девочке в глаз экстрадируют в Казахстан

Прокуратурой Челябинской области принято решение о выдаче 18-летнего гражданина РК Гаджиев Арзу Сахиб оглы, который в июле 2016 года в Костанае выстрелил в голову несовершеннолетней потерпевшей, причинив ей тяжкий вред здоровью, правоохранительным органам РК для привлечения к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz

За совершение данного преступления Гаджиеву на родине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Костанае в июле прошлого года Арзул Сахиб-Оглы выстрелил из пневматического пистолета в лицо 13-летней девочке, пуля попала в глаз. После совершения преступления молодой человек скрылся. По словам очевидцев, он был трезв. О причинах преступления ничего неизвестно. До инцидента молодой человек и пострадавшая девочка знакомы не были. Глазное яблоко девочке сохранили, однако зрительную функцию восстановить не удалось, извлечь пулю из глаза казахстанские врачи не смогли.

Парень был известным в Казахстане видеоблогером. В своих роликах он рассуждал о воспитании, хорошем отношении к людям, уважении, доброте и отзывчивости. Девочка занималась большим теннисом и подавала надежды. Этот случай поставил крест на её спортивной карьере. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе проведённых мероприятий было установлено, что разыскиваемый парень проживает в Челябинске. Полицейские из Челябинска и Казахстана задержали его в подъезде одного из домов по проспекту Победы.