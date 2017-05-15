Путин проигнорировал вопрос об участии в следующих президентских выборах
15 мая 2017, 16:29
Видимо, пока об этом рано говорить.
Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года на пресс-конференции в Пекине, передает «Газеты.Ru».
«Полгода назад, отвечая на вопрос коллег, будете ли вы участвовать в следующих президентских выборах, вы сказали, что для ответа на этот вопрос должно пройти время», — начал свой вопрос журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
После этого он прямо спросил президента: «Не прошло ли это время?»
«Нет», — коротко ответил Путин.
В сентябре 2016 года Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что пока рано говорить о том, будет ли он принимать участие в президентских выборах в 2018 году. Похожим образом президент ответил и в ходе «прямой линии» с населением 14 апреля 2016 года.
Фото: WorldSkills Russia
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