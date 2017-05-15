Уголовное дело расследуется по факту обрушения трубы на кызылординской ТЭЦ

По сообщению начальника Управления прокуратуры Кызылординской области Кульджанова К.Д., расследование ЧП на ТЭЦ взято под контроль прокуратуры области, передает Zakon.kz.

«Материал по данному факту зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования УВД города Кызылорды по ч.3 ст.156 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил охраны труда по неосторожности повлекшее смерть человека). По делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование взято под контроль прокуратуры области», - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, дымовая труба обрушилась на рабочих во время демонтажа воскресным вечером, в 18:20 час. на территории ГКП «Кызылординский теплоэнергетический центр». После обрушения 60 спасателей со служебными собаками искали второго попавшего под обломки рабочего. Его нашли мертвым в 03.45 понедельника. Другой пострадавший рабочий был госпитализирован. Как сообщил директор ГКП «Кызылординская ТЭЦ» Бауыржан Мадраимов, демонтажные работы по сносу трубы были плановыми — расчищалась территория для расширения и строительства здания для новой котельной.