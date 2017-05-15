Нурлан Рахимбаев возглавил Асыл-Инвест

Советом директоров Асыл-Инвест 10 мая 2017 года было принято решение назначить председателем правления компании Нурлана Рахимбаева. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Отметим, ранее Нурлан Рахимбаев занимал должность заместителя председателя правления Асыл-Инвест.

«Управляющим директором — членом правления Асыл-Инвест назначена Александра Ким», — говорится в сообщении биржи.

Нурлан Рахимбаев окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, квалификация — экономист. Получил степень магистра MBA в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования, квалификация — финансы и информационный менеджмент.

Трудовую деятельность на финансовом рынке начал в 2004 году в АО «Банк ЦентрКредит» с должности специалиста отдела стратегического планирования и маркетинга.

В 2005 году перешел в АО «BCC Invest», где продолжил работу в качестве главного аналитика и вышел на рынок ценных бумаг.

В 2006 году перешел в АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» на должность начальника отдела.

В 2011 году был приглашен в АО «Асыл-Инвест» на должность директора аналитического центра.

1 декабря 2013 года вступил в должность исполнительного директора АО «Асыл-Инвест».

С 9 июня 2016 года был назначен на должность заместителя председателя правления АО «Асыл-Инвест».