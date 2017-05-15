Бабушка: Убитый 11-летний Оркен Азаматулы называл мачеху мамой
15 мая 2017, 16:40
Сегодня в Каскелене началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 11-летнего мальчика.
Об отношениях в семье рассказала бабушка убитого 11-летнего Оркена Азаматулы. О бывшей снохе женщина отзывалась нелестно, но при этом отметила, что Оркен относился к мачехе с уважением, сообщает МИА «Казинформ».
«После развода мой сын познакомился с Шарипой. Но я не знала, что у неё есть взрослые дети. А она в свою очередь мне врала. Свою 17 - летнюю дочь представила как сестренку. А о старшем сыне, я и не слышала. Все стало выясняться спустя несколько лет. Но сын и сноха не были счастливы. Они постоянно ругались. И зовут ее не Шарипа. То Аида, то Шарипа. А Оркен называл ее мамой. Когда она приезжала, всегда говорил, мама приехала», - рассказала бабушка Оркена Багдагул Есинбекова.
Она также рассказала, что видела как подсудимые Темир и Кадыржан выслеживали Оркена, но не догадывался с какой целью. Хотя поведение молодых людей женщину напугало.
Сегодня в Каскелене началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы. На скамье подсудимых - мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети Темир и Айдана, сводный брат Темира несовершеннолетний Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев.
Шарипа Акбердиева и Темир Акбердиев обвиняются по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК - «Убийство в группе лиц», ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК - «Похищение человека в группе лиц» и ст. 132 УК РК - «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений».
Кадиржан Гулямов обвиняется по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК «Убийство в группе лиц», ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК «Похищение человека в группе лиц». Айдана Акбердиева и Руслан Муталиев обвиняются в пособничестве в совершении преступлений, предусмотренных ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК «Убийство в группе лиц», ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК «Похищение человека в группе лиц».
Напомним, ученик шестого класса одной из школ Алматы Оркен Азаматулы пропал 19 января 2017 года. Заявление в полицию о пропаже мальчика написала его бабушка. Позже было найдено тело ребенка. Под подозрение попала мачеха мальчика, затем были задержаны и ее подельники. По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу и свекрови.
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