Бабушка: Убитый 11-летний Оркен Азаматулы называл мачеху мамой

«После развода мой сын познакомился с Шарипой. Но я не знала, что у неё есть взрослые дети. А она в свою очередь мне врала. Свою 17 - летнюю дочь представила как сестренку. А о старшем сыне, я и не слышала. Все стало выясняться спустя несколько лет. Но сын и сноха не были счастливы. Они постоянно ругались. И зовут ее не Шарипа. То Аида, то Шарипа. А Оркен называл ее мамой. Когда она приезжала, всегда говорил, мама приехала», - рассказала бабушка Оркена Багдагул Есинбекова.



