Сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на «Джиро д'Италия»
15 мая 2017, 16:41
Один из велогонщиков зацепился за стоявший на обочине мотоцикл и упал.
Сопровождающий мотоцикл стал причиной массового завала участников девятого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Видеозапись момента появилась в аккаунте la chaine L'Equipe в Twitter.
Один из велогонщиков зацепился за стоявший на обочине мотоцикл и упал. В него врезались несколько спортсменов из команды Sky. В результате образовался массовый завал.
Соревнования проходят с 5 по 28 мая. Гонка стартовала в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане.
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