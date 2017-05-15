Сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на «Джиро д'Италия»

Один из велогонщиков зацепился за стоявший на обочине мотоцикл и упал.

Сопровождающий мотоцикл стал причиной массового завала участников девятого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Видеозапись момента появилась в аккаунте la chaine L'Equipe в Twitter.





Один из велогонщиков зацепился за стоявший на обочине мотоцикл и упал. В него врезались несколько спортсменов из команды Sky. В результате образовался массовый завал.









Соревнования проходят с 5 по 28 мая. Гонка стартовала в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане.