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Мажилисмен прокомментировал инвестиции ЕНПФ в проблемный банк Азербайджана

 

Депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев прокомментировал информацию об инвестициях ЕНПФ в проблемный азербайджанский банк, сообщает МИА «Казинформ».

«Я думаю, что менеджмент фонда, который распределял эти средства, наверняка не все риски учли, возможно, надо было более детально и углубленно изучить. Какие параметры учета брались, я сейчас не могу сказать, потому что я этими цифрами не владею. Конечно, здесь если какими-то страховочными вопросами они не задействованы, тогда эти деньги пропали. Естественно, это будет прямой ущерб нашему фонду, а это потеря и удар по карманам наших вкладчиков», - сказал Оксикбаев.

«Я думаю, что здесь больше ответственен менеджмент фонда. Национальный банк же определяет в целом политику использования средств. Куда, что вкладывать решает менеджмент», - сказал мажилисмен, отвечая на вопрос: должен ли нести за это ответственность Национальный банк РК.

Отметим, что известный эксперт Рахим Ошакбаев сообщил, что 71,3 миллиарда тенге активов ЕНПФ были вложены в облигации проблемного Международного банка Азербайджана.

 

 

15 мая 2017, 16:52
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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