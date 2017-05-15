Ученые доказали, что ежедневные пробежки добавляют 9 лет жизни

Хотите долго жить? Так чего вы сидите — бегите!

Медики снова нашли преимущество в ежедневных пробежках. В Университете Бригама Янга выяснили, что 30–40 минут легкого бега по утрам или вечерам, но каждый день, добавляют 9 лет жизни , сообщает , сообщает "Моя планета"

Эксперты уточняют: женщинам рекомендуется бегать по 30 минут в день, а норма для мужчин — 40 минут. Перенапрягаться не нужно: бег трусцой, в разминочном темпе будет более чем достаточным.





В процессе таких тренировок длина теломеров — концевых участков хромосом — увеличивается. Чем длиннее теломеры, тем лучше они защищают ДНК от «изнашивания», помогая организму противостоять процессам старения, передает The Daily Mail.





Ранее в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что некоторые люди умирают относительно рано вне зависимости от уровня физической активности и образа жизни. Исследование показало, что 5% людей генетически запрограммированы на раннюю смерть. Другим фактором также считают расу. К примеру, латиноамериканцы стареют медленнее, чем любая другая этническая группа, и живут в среднем на три года дольше, чем представители европеоидной расы. Однако физическая активность способна уравнять шансы.

Последние исследования медиков, направленные на изучение эффекта от физических упражнений на здоровье организма, показывают, что активный образ жизни действительно помогает заработать дополнительные годы жизни. Тренировки, особенно аэробные, предотвращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.



