Открылся официальный сайт Арбитражной палаты Казахстана

Уважаемые дамы и господа!

Рады сообщить Вам об открытии официального сайта Арбитражной палаты Казахстана - https://palata.org/.

Арбитражная палата Казахстана - это независимая, некоммерческая организация, представляющая собой добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве арбитров, созданная в целях обеспечения благоприятных условий для реализации, стимулирования и поддержки деятельности арбитражей в Республике Казахстан.

На этом сайте Вы можете получить любую необходимую Вам информацию об арбитражной деятельности, ознакомиться с преимуществами и особенностями арбитражного разбирательства, структурой и направлениями работы Арбитражной палаты, реестром арбитров, осуществляющих деятельность на территории РК, изучить законодательство в сфере арбитража, посмотреть публикации арбитров, а также задать интересующие Вас вопросы.

Приглашаем Вас посетить наш сайт по ссылке https://palata.org/.