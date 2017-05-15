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Открылся официальный сайт Арбитражной палаты Казахстана

 

Уважаемые дамы и господа!

 

Рады сообщить Вам об открытии официального сайта Арбитражной палаты Казахстана - https://palata.org/.

Арбитражная палата Казахстана - это независимая, некоммерческая организация, представляющая собой добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве арбитров, созданная в целях обеспечения благоприятных условий для реализации, стимулирования и поддержки деятельности арбитражей в Республике Казахстан.

На этом сайте Вы можете получить любую необходимую Вам информацию об арбитражной деятельности, ознакомиться с преимуществами и особенностями арбитражного разбирательства, структурой и направлениями работы Арбитражной палаты, реестром арбитров, осуществляющих деятельность на территории РК, изучить законодательство в сфере арбитража, посмотреть публикации арбитров, а также задать интересующие Вас вопросы.

Приглашаем Вас посетить наш сайт по ссылке https://palata.org/.

 

 

15 мая 2017, 16:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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