Сменился заместитель акима Карагандинской области

Заместителем акима Карагандинской области по вопросам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС назначен Анатолий Шкарупа, до этого работавший акимом Сарани. О кадровых изменениях сообщил глава региона Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz.

«Моим распоряжением по согласованию с Администрацией Президента РК Ляпунов Андрей Васильевич освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу. Как вы знаете, Андрей Васильевич более двух лет курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и ЧС. Он показал себя как профессионал, знающий болевые точки нашей области», - сказал Ерлан Кошанов.

Благодаря оперативным и своевременным действиям, в Карагандинской области удалось минимизировать последствия паводка, отметил глава региона. Ерлан Кошанов поблагодарил Андрея Ляпунова за проделанную работу и вручил ему Почетную грамоту акима области.

«По согласованию с Администрацией Президента РК моим распоряжением заместителем акима области назначен Шкарупа Анатолий Валерьевич», - сообщил аким области.

Он поставил перед новым заместителем акима области задачи по подготовке региона к следующему отопительному сезону и предупреждению ЧС.

Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в городе Иссык Енбекшиказахского района Алматинской области. Имеет высшее образование. Окончил Алматинский институт энергетики и связи. По квалификации инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «КЕGOС», где прошел путь от ведущего специалиста отдела до заместителя директора департамента.

С 2005 по 2013 год находился на государственной службе. Работал директором департамента по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики, затем заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий. Был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». С ноября 2014 года до назначения работал акимом города Сарани.

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан.