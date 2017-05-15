На пленарном заседании Мажилиса рассмотрят поправки по повышению пенсий и пособий
15 мая 2017, 17:24
На обсуждение парламентариев вносится проект законодательных поправок по вопросам социального обеспечения.
Под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
На обсуждение парламентариев вносится проект законодательных поправок по вопросам социального обеспечения.
Разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 г. размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка.
Депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проект новшеств по вопросам здравоохранения.
В проекте повестки палаты и ратификационные акты Казахстана с Кыргызстаном. Это Соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Здесь же поправки относительно порядка пребывания граждан обеих стран.
Палате предстоит определиться также со сроками подготовки заключений по поступившим в Мажилис проектам актов: об отчетах правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, поправкам в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле». И наряду с этим по ратификационному законопроекту – Договору о торговле оружием.
Кроме того, Бюро рассмотрело вопрос о проведении 25-27 мая в Западно-Казахстанской области выездного заседания Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию.
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