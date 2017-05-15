Путинцева приблизилась к казахстанскому "зениту" в рейтинге WTA

Натурализованная Казахстаном летом 2012 года экс-российская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и отстает от наивысшего достижения казахстанок в этой табели о рангах – 25 места — на четыре строки. Женская "одиночка": рекорды "пекут" только экс-россиянки,

Наивысшим достижением казахстанских теннисисток в рейтинге WTA до сих пор является занимаемое Ярославой Шведовой в октябре 2012 года 25-е место в мировой "одиночке". Шведова к тому времени уже никем не воспринималась как спортивная мигрантка, поскольку ее натурализация прошла летом 2008 года.





К тому времени экс-россиянка успела выиграть под казахстанским флагом два турнира Большого шлема , правда, оба в парном разряде, а не в одиночном. Тем не менее, откат в "одиночке" на роль вечно второй ракетки Казахстана в "одиночке" не помешал Шведовой демонстрировать удивительную стабильность: она за все время выступлений за Казахстан не выбывала из первой сотни мирового рейтинга. Вот и сейчас Шведова является 47-й ракеткой планеты, поднявшись к 15 мая на три строки по сравнению с прошлой неделей. К ее же казахстанскому рекорду (25 строка в рейтинге WTA) во второй раз в своей карьере "подкрадывается" другая экс-россиянка – Юлия Путинцева, натурализованная Казахстаном в июне 2012 года.



