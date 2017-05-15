Путинцева приблизилась к казахстанскому "зениту" в рейтинге WTA
15 мая 2017, 17:26
Наивысшая позиция казахстанских теннисисток в одиночном разряде рейтинга Женской теннисной ассоциации была достигнута Ярославой Шведовой в октябре 2012 года
Натурализованная Казахстаном летом 2012 года экс-российская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и отстает от наивысшего достижения казахстанок в этой табели о рангах – 25 места — на четыре строки. Женская "одиночка": рекорды "пекут" только экс-россиянки, пишет Sputnik.
Наивысшим достижением казахстанских теннисисток в рейтинге WTA до сих пор является занимаемое Ярославой Шведовой в октябре 2012 года 25-е место в мировой "одиночке". Шведова к тому времени уже никем не воспринималась как спортивная мигрантка, поскольку ее натурализация прошла летом 2008 года.
К тому времени экс-россиянка успела выиграть под казахстанским флагом два турнира Большого шлема, правда, оба в парном разряде, а не в одиночном. Тем не менее, откат в "одиночке" на роль вечно второй ракетки Казахстана в "одиночке" не помешал Шведовой демонстрировать удивительную стабильность: она за все время выступлений за Казахстан не выбывала из первой сотни мирового рейтинга. Вот и сейчас Шведова является 47-й ракеткой планеты, поднявшись к 15 мая на три строки по сравнению с прошлой неделей. К ее же казахстанскому рекорду (25 строка в рейтинге WTA) во второй раз в своей карьере "подкрадывается" другая экс-россиянка – Юлия Путинцева, натурализованная Казахстаном в июне 2012 года.
"Второй" заход Путинцевой ознаменовался тем, что в этот понедельник она переместилась с 30-й на 29 строку рейтинга "одиночки": не так давно, в феврале 2017 года, она занимала 27 позицию. Так что Казахстан вправе рассчитывать на довольно скорое обновление этого рекорда.
При этом стоит отметить, что рекорды международного уровня для Казахстана "пекут" пока только экс-россиянки, из собственных воспитанниц на расстояние вытянутой руки подходила пока только Зарина Дияс. Было это в январе 2015 года, когда Дияс оказалась на 31 месте мировой табели о рангах. Ныне же эта теннисистка, восстанавливающаяся после травмы, находится во второй сотне рейтинга – на 168 месте. В первой же тройке рейтинга "одиночки" произошла существенная подвижка: немка Анжелик Кербер во второй раз в этом году сместила с трона на второе место американку Серену Вильямс. В спину обеим этим обитательницам теннисного Олимпа дышит представительница Чехии КаролинаПлискова. Парный разряд: Шведова стронулась с места В рейтинге парного разряда WTA произошло то, чего все так ждали весь апрель и часть мая 2017 года: казахстанка Шведова покинула, наконец, 13 место, которое ассоциировалось у многих с магнитом для самой успешной представительницы республики в этом разряде.
Движение при этом, правда, оказалось направленным вниз, а не вверх: Шведова теперь занимает 14 место в рейтинге. Но многие воспринимают это как разбег казахстанки перед вторым турниром Большого шлема – Ролан Гаррос, титула парного разряда которого у нее пока в коллекции нет (Шведова выигрывала титулы на двух других турнирах Большого Шлема, на Уимблдоне и US Open).
Во второй сотне казахстанка Галина Воскобоева осталась на 113 месте, в четвертой сотне Путинцева опустилась на строку – до 326 места, казахстанка Камила Керимбаева потеряла девять строк и стала 361-й. Возглавляет рейтинг женского парного разряда американка Бетани Маттек-Сандс, на втором месте идет чешка Люси Сафарова, на третьей — россиянка Екатерина Макарова. Мужская одиночка: Кукушкин и Бублик идут навстречу друг другу Единственный представитель Казахстана в первой сотне мужской "одиночки" рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) – Михаил Кукушкин – за прошлую неделю потерял семь строк и стал 87-й ракеткой планеты. А вот другой натурализованный Казахстаном экс-россиянин – Александр Бублик – во второй сотне отыграл три строки и поднялся на 144 место.
Также продолжил движение вверх казахстанец Дмитрий Попко, дошедший на прошлой неделе до полуфинала "челленджера" в Узбекистане – он поднялся на 18 строк, перепрыгнув из третьей сотни во вторую – на 185 позицию. На 20 строк в третьей сотне поднялся натурализованный Казахстаном экс-украинец Александр Недовесов, он теперь 236-й.
Возглавляет рейтинг мужской "одиночки" британец Энди Мюррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим – представитель Швейцарии Станислав Вавринка. Мужской парный разряд: почти все – при своих местах Наконец, в рейтинге парного разряда ATP казахстанцы за эту неделю остались практически без движения: во второй сотне Андрей Голубев потерял строку и стал 185-м, в третьей сотне Тимур Хабибулин остался на 278 месте, в четвертой сотне Недовесов продолжает сохранять за собой 322 позицию, а Попко поднялся на 2 строки – до 390 места. Наконец, в пятой сотне Кукушкин отыграл четыре строчки и стал 425-м. Возглавляет рейтинг парного мужского разряда финн Хенри Континен, на втором месте – австралиец Джон Пирс, на третье место поднялся, потеснив бывших лидеров этого рейтинга, американцев Боба и Майка Брайанов, бразилец Марсело Мело.
Фото © AP Photo / Dmitri Lovetsky
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