Снявшего штаны в прямом эфире «Евровидения-2017» обязательно накажут

Сейчас оргкомитет «Евровидения» проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» назвали «неприемлемым и недопустимым» поступок пранкера Виталия Седюка во время финала конкурса 13 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия , передает , передает Росбалт





«Мы возмущены, и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил», — отметил исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак.





Сейчас оргкомитет «Евровидения» проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.





Поступок Седюка является «неприемлемым и недопустимым» и противоречит общепринятым нормам поведения, отмечается в сообщении.





Кроме того, оргкомитет «Евровидения» на Украине принес извинения Джамале и ее команде за форс-мажорный случай, который произошел во время ее выступления в прямом эфире финала песенного конкурса 13 мая.





Напомним, во время выступления Джамалы Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эта выходка было показана в прямом эфире финала «Евровидения-2017». Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены.



