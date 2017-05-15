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Снявшего штаны в прямом эфире «Евровидения-2017» обязательно накажут

15 мая 2017, 17:26

Сейчас оргкомитет «Евровидения» проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» назвали «неприемлемым и недопустимым» поступок пранкера Виталия Седюка во время финала конкурса 13 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия, передает Росбалт.

«Мы возмущены, и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил», — отметил исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак.

Сейчас оргкомитет «Евровидения» проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Поступок Седюка является «неприемлемым и недопустимым» и противоречит общепринятым нормам поведения, отмечается в сообщении.

Кроме того, оргкомитет «Евровидения» на Украине принес извинения Джамале и ее команде за форс-мажорный случай, который произошел во время ее выступления в прямом эфире финала песенного конкурса 13 мая.

Напомним, во время выступления Джамалы Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эта выходка было показана в прямом эфире финала «Евровидения-2017». Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены.

Фото: gordonua.com

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