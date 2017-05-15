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Пятеро подозреваемых в вооруженном нападении на семью с детьми в Мангистау задержаны

15 мая 2017, 17:36

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, по данному факту проводится следствие.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке Жетыбай Каракиянского района задержаны пять мужчин, передает tumba.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

«Задержанные водворены в изолятор временного содержания, по данному факту проводится следствие. Как сообщалось, возбуждено уголовное дело по ст.293 ч.3 УК РК (хулиганство)», - прокомментировали в полицейском ведомстве.

Напомним, в ночь на 9 мая в поселке Жетыбай Каракиянского района неизвестные лица открыли огонь по жилому дому, в котором, помимо прочих, находились дети и беременная женщина. Преступники, по словам пострадавших, громко стучались в дверь, пытались проникнуть в дом, но не сумели, они стали беспорядочно производить выстрелы из огнестрельного оружия по окнам и стенам дома. Как говорят пострадавшие, нападавшие целились в домочадцев, в том числе в 13-летнюю дочь хозяев жилища.

Фото: tumba.kz

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