Как правильно встретить Рамадан

До начала Оразы осталось совсем мало времени – 12 дней. Вот несколько советов , как встретить ее в полной готовности и провести с пользой для себя.





Составьте план. Часто бывает так, что о многих важных делах вспоминаешь уже в последний день Рамадана, а ведь так хотелось сделать их именно в этот месяц, ведь в Рамадан все благочестивые поступки увеличиваются в 70 и более раз! А еще совсем вылетело из памяти, что окончание Рамадана – праздник, и его надо встречать с подарками и поздравлениями. Эх, как бы хотелось вернуть пару дней назад… Знакомая ситуация?





Метод решения этой проблемы упоминается в Коране, его эффективно использовал Пророк (мир ему). Идея проста: надо расписать на бумаге все планы на месяц Рамадан. Сначала они могут быть внесены в общий список, затем классифицированы по группам или разделены на недели, дни или декады Рамадана.





Подготовьте график чтения и заучивания Корана. Рамадан – это еще и месяц Корана. Во многих мечетях на протяжении всего благословенного месяца прочитывается все Священное Писание. Некоторые мусульмане, не умеющие читать по-арабски, читают смысловой перевод на русском языке. Те же, кто владеет чтением арабского и хочет совершить хатм (прочитать весь Коран), прочитывают по 4 страницы после каждого обязательного намаза. Таким образом, в день можно прочитать по 20 страниц (джуз) и к концу Рамадана завершить чтение всего Корана (30 джузов).





Самые занятые и ленивые могут выделить для себя 5 минут в день и посвятить их чтению Корана.





В Рамадан можно выучить как минимум четыре новые суры, по одной суре в неделю. Лучше всего начать с самых коротких. Возможно, уже на следующей неделе вы сможете выучить больше.





Для самоконтроля желательно занести выбранный способ чтения и заучивания Корана в специальный график вашего плана на Рамадан. Проставленные галочки в списке будут приятным подспорьем для завершения месяца с полным выполнением своего графика.





Определите сумму благотворительности. Во избежание бездумной раздачи всех своих денег, желательно заранее запланировать, какую помощь и кому вы реально сможете оказать в месяц Рамадан. Всевышний Аллах сказал: «Все, что вы расходуете из блага, расходуйте родителям, близким, сиротам, бедным и путникам...». То есть это категория людей, которым нужно помогать в первую очередь.





Также включите в список другие дела и действия, которые вы хотели бы совершить в Священный месяц Рамадан и обязательно проставляйте галочки по мере их выполнения. Это поможет вам полностью выполнить все свои благие намерения и пожелания.





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