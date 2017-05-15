Мавзолей Ленина вновь откроется для посетителей с 16 мая
15 мая 2017, 17:40
Мавзолей Ленина открыт для посещения по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00.
Посетить мавзолей Ленина на Красной площади будет можно с 16 мая. Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральный службы охраны (ФСО), передает Росбалт.
С 16 февраля до середины апреля мавзолей был закрыт из-за профилактических работ по обеспечениею сохранности забальзамированного тела Ленина. С 23 апреля по 15 мая доступ посетителей в мавзолей также был невозможен в связи с подготовкой праздничных мероприятий в честь Дня Победы и во время их проведения.
Мавзолей Ленина открыт для посещения по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00.
Фото: travel.rambler.ru
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