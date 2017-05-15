На пленарном заседании Мажилиса рассмотрят поправки по повышению пенсий и пособий

Под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

На обсуждение парламентариев вносится проект законодательных поправок по вопросам социального обеспечения.

Разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 г. размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка.

Депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проект новшеств по вопросам здравоохранения.

В проекте повестки палаты и ратификационные акты Казахстана с Кыргызстаном. Это Соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Здесь же поправки относительно порядка пребывания граждан обеих стран.

Палате предстоит определиться также со сроками подготовки заключений по поступившим в Мажилис проектам актов: об отчетах правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, поправкам в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле». И наряду с этим по ратификационному законопроекту - Договору о торговле оружием.

Кроме того, Бюро рассмотрело вопрос о проведении 25-27 мая в Западно-Казахстанской области выездного заседания Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию.