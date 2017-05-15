Актауские спортсменки стали лучшими на чемпионате Средней Азии и РК по бодибилдингу и фитнесу
15 мая 2017, 17:45
Культуристки из Актау Ляззат Акшаева и Александра Цымбалова стали первыми в двух категориях.
Спортсменки из Актау Ляззат Акшаева и Александра Цымбалова названы лучшими в разных категориях на чемпионате Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, пишет Lada.kz.
Чемпионат Средний Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу завершился 14 мая в Актобе. Мускулатурой мерились спортсмены из пяти стран — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.
Культуристки из Актау Ляззат Акшаева и Александра Цымбалова стали первыми в двух категориях.
— Моя воспитанница Ляззат Акшаева стала первой в категории «модель-физик 170+», Александра Цымбалова стала победительницей в категории «спорт-физик». В настоящее время девушки готовятся к чемпионату мира, который в скором времени пройдет в Монголии, — отметил Нурсултан Амантай, тренер.
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