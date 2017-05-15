Актауские спортсменки стали лучшими на чемпионате Средней Азии и РК по бодибилдингу и фитнесу

Культуристки из Актау Ляззат Акшаева и Александра Цымбалова стали первыми в двух категориях.

Спортсменки из Актау Ляззат Акшаева и Александра Цымбалова названы лучшими в разных категориях на чемпионате Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, пишет пишет Lada.kz.





Чемпионат Средний Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу завершился 14 мая в Актобе. Мускулатурой мерились спортсмены из пяти стран — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.





Культуристки из Актау Ляззат Акшаева и Александра Цымбалова стали первыми в двух категориях.





— Моя воспитанница Ляззат Акшаева стала первой в категории «модель-физик 170+», Александра Цымбалова стала победительницей в категории «спорт-физик». В настоящее время девушки готовятся к чемпионату мира, который в скором времени пройдет в Монголии, — отметил Нурсултан Амантай, тренер.



