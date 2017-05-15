О внедрении новых технологий в промышленное производство Премьер-Министра РК проинформировали на костанайском заводе «ЕвразКаспианСталь»

Премьер-Министру представили процесс автоматизации производства, который позволяет увеличить объем производимой продукции и обеспечить ее высокое качество.

Бакытжану Сагинтаеву доложили, что металлургический завод - инновационный проект, реализованный совместно с российскими партнерами. По своей технической оснащенности и уровню автоматизации процессов, предприятие отвечает концепции Четвертой промышленной революции «Индустриализация 4.0».

Кроме того, значительно улучшились условия в рамках Евразийского экономического союза. Благодаря интеграционным процессам, отпала необходимость таможенного оформления при экспорте готовой продукции в страны ТС.

На заводе обрабатывают и перерабатывают металл, а также выпускают арматуру, мелкосортный прокат и другие изделия.

Мощность предприятия, где трудится около двухсот металлургов, составляет 450 тыс. тонн в год.

Как известно, Глава государства Н.Назарбаев в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» основным фактором повышения производительности труда обозначил повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции: это автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими данными».