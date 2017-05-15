55 должностных лиц привлечены к адмответственности с начала года - АДГСПК РК

Наибольшее количество лиц привлечено к административной ответственности за нарушение процедур конкурсного отбора на госслужбу.

С начала года сотрудники Антикоррупционной службы провели 352 проверки, в ходе которых выявлено 24 67 нарушений законодательства в сфере государственной службы и государственных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.





«По выявленным нарушениям принимаются меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц. Следует отметить, что по результатам внеплановых проверок восстановлены права 103 обратившихся граждан, привлечено к дисциплинарной ответственности 191 государственный служащий», - говорится в сообщении.





Наряду с этим, за истекшие 4 месяца текущего года Агентством привлечено к административной ответственности 55 должностных лиц.





При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество административных дел увеличилось более чем в 7 раз.





Наибольшее количество лиц привлечено к административной ответственности за нарушение процедур конкурсного отбора на госслужбу, неправомерное увольнение с госслужбы и нарушение мер финансового контроля, а также нарушение сроков оказания госуслуг.





К примеру, за нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие вакантной административной государственной должности постановлениями специализированного межрайонного административного суда Астаны члены конкурсной комиссии Министерства по инвестициям и развитию: председатель Комитета транспорта Асавбаев А., директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества Даулетов А. и директор Департамента кадровой работы Касенов К. привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.99 КоАП в виде штрафа в размере 30 МРП.





Всего по состоянию на 1 мая 2017 года по административным производствам Агентства поступило в бюджет 2 млн. 445 тысяч тенге.





«Таким образом, принимаемые Агентством меры позволят сократить совершение подобных нарушений на государственной службе», - заключили в ведомстве.



