Сотрудник МИД России убил женщину с ребенком и покончил с собой
15 мая 2017, 17:51
Тела мужчины и его жертв были обнаружены в квартире на юго-западе Москвы.
Сотрудник МИД России застрелил в Москве из охотничьего ружья пришедшую к нему в гости знакомую и ее пятилетнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщает столичное управление Следственного комитета России, передает Русская служба BBC.
Тела мужчины и его жертв были обнаружены в квартире на юго-западе Москвы. По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 15 мая. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
По данным следствия, женщина вместе с дочерью была в гостях у старого знакомого. Во время встречи он по невыясненным причинам достал ружье и выстрелил в женщину и ребенка не менее двух раз. Мать и дочь скончались на месте, после чего и сам мужчина покончил с собой.
том, что могло послужить мотивом убийства, следователи не сообщают. Следствие также не называет имя сотрудника МИД. В самом министерстве подтвердили, что речь идет об их сотруднике, но также отказались назвать его имя.
Российские СМИ утверждают, что речь идет о бывшем советнике-посланнике посольства России в Индонезии Александре Шилине. По данным журналистов, в последнее время он работал в центральном аппарате министерства.
Телеканал РЕН со ссылкой на неназванные источники сообщает, что при обыске квартиры дипломата были найдены в общей сложности четыре охотничьих ружья и шесть коробок с патронами. По данным телеканала, он увлекался охотой и оружием.
Фото: GENNADY KHAMELJANIN/TASS
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