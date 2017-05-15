Сотрудник МИД России убил женщину с ребенком и покончил с собой

Тела мужчины и его жертв были обнаружены в квартире на юго-западе Москвы.

Сотрудник МИД России застрелил в Москве из охотничьего ружья пришедшую к нему в гости знакомую и ее пятилетнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщает столичное управление Следственного комитета России , передает , передает Русская служба BBC





Тела мужчины и его жертв были обнаружены в квартире на юго-западе Москвы. По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 15 мая. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.





По данным следствия, женщина вместе с дочерью была в гостях у старого знакомого. Во время встречи он по невыясненным причинам достал ружье и выстрелил в женщину и ребенка не менее двух раз. Мать и дочь скончались на месте, после чего и сам мужчина покончил с собой.





том, что могло послужить мотивом убийства, следователи не сообщают. Следствие также не называет имя сотрудника МИД. В самом министерстве подтвердили, что речь идет об их сотруднике, но также отказались назвать его имя.





Российские СМИ утверждают, что речь идет о бывшем советнике-посланнике посольства России в Индонезии Александре Шилине. По данным журналистов, в последнее время он работал в центральном аппарате министерства.





Телеканал РЕН со ссылкой на неназванные источники сообщает, что при обыске квартиры дипломата были найдены в общей сложности четыре охотничьих ружья и шесть коробок с патронами. По данным телеканала, он увлекался охотой и оружием.



