Автор скандального видео про "утепление дорог" на ЭКСПО принес извинения

Автор видео не ожидал, что ролик будет распространен в соцсетях.

Менеджер компании Sembol по проекту «Конгресс холл» на территории ЭКСПО Ахмет Карахан объяснил, что на видео зафиксирован процесс укладки утеплителя на крышу паркинга Конгресс-центра, а не «закатывание утеплителя в землю», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По словам А. Карахана, данная технология лицензирована и применяется в случаях, когда требуется достичь максимальной прочности покрытия.





«Все материалы, которые использовали - американские. Это не какая-то обычная бумага, это очень прочный материал, который выдерживает 40 тонн. Он очень хорошо сохраняет тепло. Мы легко можем доказать прочность этого материала. Мы просим прощение за недопонимание», - сказал он на брифинге представителям прессы.





Подрядчик указал, что данные работы производились в рамках «планового проекта, соответствуют евростандартам». Материал, который видно на видео является полиплексом.





«Это не бумага, не картон, это полиплекс, который выдерживает нагрузку в 40 тонн. Кроме того он сохраняет тепло, гасит вибрацию. Его укладывали на крышу паркинга Конгресс-центра», - пояснил спикер.





А. Карахан добавил, что строители не стали использовать песок или грунт, потому что эти материалы могут не выдержать предполагаемую нагрузку.





«Песок, бетон не использовали, потому что слишком тяжелая, крыша могла провалиться. Пару дней назад мы протестировали данную территорию. Она выдержала», - резюмировал он.





Вместе с тем, автор видео Вячеслав Павлюков пришел в компанию, чтобы принести свои извинения. Как выяснилось, он является водителем-субподрядчиком, который привозил стройматериал на место укладки крыши.





«Я приехал сам сегодня на ЭКСПО, чтобы принести свои извинения, извинения компании. Люди мне разъяснили, что на самом деле там оказывается паркинг. Тогда я просто загружался и не понял. Я не знал, что там находится парковка. Просто я думал, что это стелется на землю и поэтому опубликовал. По причине своего незнания скинул это видео. Видео я скинул одному или двум друзьям недели три назад. Ажиотаж поднялся только вчера. Сегодня я ввиду этого и приехал на Экспо, чтобы сделать опровержение. Инженеры-проектировщики объяснили то, что там действительно находится на самом деле», - пояснил он.





В. Павлюков добавил, что не ожидал, что видео будет распространено в соцсетях, в связи с этим пришел с извинениями в ЭКСПО.





Напомним, видео было опубликовано 14 мая в соцсетях а также распространялось через мессенджеры.









Ксения Давыдова, Астана.



