В Жамбылской области набирает обороты борьба с саранчовыми вредителями, сообщает пресс-служба акима области.





Региональные фитосанитарные службы при поддержке казахстанского агротехнического хаба, а также американских и итальянских ученых, приступили к борьбе с саранчой и прочими вредителями.





На сегодня территория распространения насекомых достигла 63 тысяч гектаров. Борьба с вредителями ведется на пастбищах Таласского, Жамбылского и Байзакского районов. Для борьбы с вредителями в каждый из этих районов направлено по 4 единицы специальной техники и по одному самолету Ан -2.





Для разведки природных очагов распространения саранчовых вредителей используется специализированный авиадрон. С видеокамерами, датчиками и миникомпьютером на борту дрон способен всего за 1 час провести обследования на общей площади от 150 до 200 гектаров.





Отмечено, что на дронах установлены специальные камеры, которые работают в инфракрасном излучении и помогают определить саранчу в густых зарослях, в их главных очагах. Это дает возможность проводить точечную химическую обработку.





В работе по борьбе с саранчовыми вредителями,по приглашению казахстанского агротехнического хаба принимает участие ученый из США Брайан Ректор. Он считает, что на современном этапе для борьбы с саранчой эффективно использовать не химические, а биологические протравители.





- В США саранча тоже доставляет немало хлопот аграриям. У нас есть серьезный опыт и самые современные методики по борьбе и профилактике с этими вредителями. Мы готовы поделиться ими с нашими казахстанскими коллегами. В случае необходимости можно пригласить из Америки дополнительных специалистов,- сказалБрайан Ректор.





На территории Жамбылской области зафиксированы три вида опасной стадной саранчи – марокканской, азиатской и итальянского пруса.





На данный момент саранча находится на 1-м и 2-м возрастных этапах размножения. Пока серьезной опасности нет. Но если упустить время, то саранча станет очень прожорливой, говорят специалисты.



