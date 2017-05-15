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Выстрелившего в глаз девочке 18-летнего казахстанца экстрадируют из России

15 мая 2017, 18:26

Молодой человек выстрелил из пневматического ружья в глаз 13-летней девочке, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

18-летний гражданин Республики Казахстан Гаджиев Арзу Сахиб оглы будет передан правоохранительным органам соседнего государства. Об этом «ЧелябинскСегодня» сообщили 15 мая в пресс-службе областной прокуратуры.

Такое решение было принято заместителем генпрокурора РФ по результатам экстрадиционной проверки. Гаджиев будет привлечен к уголовной ответственности казахстанскими правоохранительными органами. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства региона, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал ранее «ЧелябинскСегодня», инцидент произошел в июле прошлого года в Костанае. Молодой человек из хулиганских побуждений произвел выстрел из пневматического ружья в глаз 13-летней девочке, причинив ей тяжкие телесные повреждения. После совершения преступления он скрылся.

По данному факту костанайские полицейские возбудили уголовное дело. Было установлено, что злоумышленник проживает в Челябинске. Вскоре сотрудники правоохранительных органов столицы Южного Урала задержали подозреваемого в подъезде дома, расположенного на проспекте Победы.

Фото: Reuters.

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