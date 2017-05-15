Выстрелившего в глаз девочке 18-летнего казахстанца экстрадируют из России

Молодой человек выстрелил из пневматического ружья в глаз 13-летней девочке, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

18-летний гражданин Республики Казахстан Гаджиев Арзу Сахиб оглы будет передан правоохранительным органам соседнего государства. Об этом « Об этом « ЧелябинскСегодня » сообщили 15 мая в пресс-службе областной прокуратуры.





Такое решение было принято заместителем генпрокурора РФ по результатам экстрадиционной проверки. Гаджиев будет привлечен к уголовной ответственности казахстанскими правоохранительными органами. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства региона, ему грозит до 10 лет лишения свободы.





Как сообщал ранее «ЧелябинскСегодня», инцидент произошел в июле прошлого года в Костанае. Молодой человек из хулиганских побуждений произвел выстрел из пневматического ружья в глаз 13-летней девочке, причинив ей тяжкие телесные повреждения. После совершения преступления он скрылся.





По данному факту костанайские полицейские возбудили уголовное дело. Было установлено, что злоумышленник проживает в Челябинске. Вскоре сотрудники правоохранительных органов столицы Южного Урала задержали подозреваемого в подъезде дома, расположенного на проспекте Победы.



