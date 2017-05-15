Жителя Индии спасли от прыгнувшей в рот рыбы
15 мая 2017, 18:32
Пострадавшему ввели обезболивающее, после чего вытянули животное хирургическими щипцами. Нанесенные плавниками порезы на глотке заживали десять дней.
В Индии медики спасли рыбака после того, как к нему в рот запрыгнула живая рыба. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Житель индийского штата Орисса поймал в пруду возле деревни Подадиа 10-сантиметровую рыбу семейства лабиринтовых, но не смог удержать ее в руках. Она вскочила мужчине в рот и застряла у него в глотке.
Ему не удалось самостоятельно извлечь рыбу, мешающую дышать и говорить. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, но местные врачи тоже не сумели ему помочь. Тогда рыбака отправили в столицу штата — город Бхубанешвар.
По словам одного из медиков, в горле можно было различить рыбий хвост. Пострадавшему ввели обезболивающее, после чего вытянули животное хирургическими щипцами.
Нанесенные плавниками порезы на глотке заживали десять дней. В течение этого срока мужчина питался при помощи зонда, введенного через нос.
В марте сообщалось, что у жительницы китайского города Иу, провинция Чжэцзян, удалили проросшие в животе грибы.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Punit Paranjpe / Reuters.
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858735-3b38c5c8d946a05efd3d5b60596cb635
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...