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Арестован заместитель акима Рудного

15 мая 2017, 18:54

Максута Дуспулова арестовали на 2 месяца.

Рудненский городской суд санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца в отношении заместителя акима Рудного Максута Дуспулова 1975 года рождения. Об этом "Алау" сообщила пресс-секретарь Костанайского областного суда Индира Кусаинова.

Он подозревается в совершении преступления по статье»Получение взятки». По материалам дела, 12 мая около 19.00 часов в Рудном Дуспулов, являясь должностным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, при реализации достигнутой раннее договоренности, получил от М. взятку в крупном размере в сумме 15 миллионов тенге за дальнейшее общее покровительство ТОО «Оркен».

«Оно выразилось в беспрепятственной приемке директором ГКП «Железорудная ТЭК» акимата г.Рудного выполненных работ по объекту «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в г.Рудном», а также своевременном перечислении денежных средств на счет ТОО «Оркен»», — отметили в пресс-службе областного суда.

Ходатайство стороны защиты о применении меры пресечения в виде залога отклонено.

Напомним, в Костанайской области 12 мая был задержан и водворён в ИВС заместитель акима Рудного по экономическим вопросам.

Фото: кадр из видео.

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