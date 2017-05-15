Арестован заместитель акима Рудного
15 мая 2017, 18:54
Максута Дуспулова арестовали на 2 месяца.
Рудненский городской суд санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца в отношении заместителя акима Рудного Максута Дуспулова 1975 года рождения. Об этом "Алау" сообщила пресс-секретарь Костанайского областного суда Индира Кусаинова.
Он подозревается в совершении преступления по статье»Получение взятки». По материалам дела, 12 мая около 19.00 часов в Рудном Дуспулов, являясь должностным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, при реализации достигнутой раннее договоренности, получил от М. взятку в крупном размере в сумме 15 миллионов тенге за дальнейшее общее покровительство ТОО «Оркен».
«Оно выразилось в беспрепятственной приемке директором ГКП «Железорудная ТЭК» акимата г.Рудного выполненных работ по объекту «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в г.Рудном», а также своевременном перечислении денежных средств на счет ТОО «Оркен»», — отметили в пресс-службе областного суда.
Ходатайство стороны защиты о применении меры пресечения в виде залога отклонено.
Напомним, в Костанайской области 12 мая был задержан и водворён в ИВС заместитель акима Рудного по экономическим вопросам.
Фото: кадр из видео.
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