В ЮКО начались мероприятия по предупреждению степных и лесных пожаров

Кроме того, в регионе активно проводятся подготовительные мероприятия к летнему купальному сезону.

За последнюю неделю в Южно-Казахстанской области наблюдается высокая температура воздуха. В этой связи, в регионе усиливаются профилактические мероприятия по обеспечению ветеринарной безопасности, предупреждению полевых, лесных пожаров. Кроме того, предпринимаются меры безопасности в связи с началом купального сезона, сообщает пресс-служба акима области.





На селекторном совещании в областном акимате о проделанной работе в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности выступил руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков.





По его словам, в текущем году для выполнения эпизоотических мероприятий рассмотрено 2118,0 млн. тенге. В том числе в соответствии с планом работы проведены более 14 вакцинаций против инфекционных заболеваний, дегельминтизация 1 заболевания, обследование 2 аллергических заболеваний. На совещании также были отработаны меры по предупреждению степных и лесных пожаров.





В настоящее время в учреждениях по защите лесов подготовлено 110 противопожарных техник, созданы пожарные дружины, состоящие из 922 человек. На землях государственного лесного фонда построены новые минеральные полосы, протяженностью 230 километров.





Однако, на территории области для своевременного тушения пожаров в отдаленных лесных населенных пунктах необходимо дополнительно создать 74 пожарных подразделений.





Кроме того, в регионе активно проводятся подготовительные мероприятия к летнему купальному сезону. Отметим, что с начала года на водоемах области погибло 14 человек, из них 10 несовершеннолетних детей. В 2016 году утонуло 76 человек, 43 из них дети, а 20 являются младенцами в возрасте от 2-5 лет.





В этой связи, аким области Жансеит Туймебаев наряду с агитационно-пропагандистской работой в летний купальный сезон, поручил провести специальные занятия по плаванию.





«В Южно-Казахстанской области уже начался летний купальный сезон. Поэтому мы должны быть наиболее бдительны и усилить меры подготовки к купальному сезону. Также необходимо научить плаванию детей школьного возраста. Потому что при любых обстоятельствах подростки должны быть готовы самостоятельно защитить себя. Кроме того, поручаю открыть как можно больше специальных бассейнов для купания на берегах рек-озер. Это в свою очередь будет способствовать предупреждению несчастных случаев в период купального сезона. Это пример развитых стран. Купание в проточных водах и озерах всегда является опасным. А массовое обучение плаванию - сложившаяся культура во всем мире», - сказал Жансеит Кансеитович.





Во время заседания не остался без внимания ход мероприятий по борьбе с вредителями. Работы по борьбе с вредителями проводятся в соответствии с графиком.





В этом году на запланированных 257,58 тысячи гектарах химической борьбы с марокканской саранчой дополнительно включено 155,0 тыс.га.





Также, для проведения химической обработки против марокканской саранчи, предусмотрено 72 единицы наземных агрегатов и 2 единицы самолетов. Работы планируется завершить в течение 4-5 дней в зависимости от погодных условий. Стоит отметить, что в настоящее время проведена обработка 356,022 тыс. га. Состояние техники удовлетворительное.





Кроме того, в настоящее время нет нужды в химических лекарственных средствах. На сегодня ни в одном из районов не зарегистрированы факты массового нашествия саранчи.



