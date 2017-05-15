В Сарыагаше действует свыше 26 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства

В Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области дейстует 26189 субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них 1518 являются юридическими лицами, 10556 крестьянские хозяйства, 14115 индивидуальные предприниматели. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Сарыагашского района Кайрат Абдуалиев.





По его словам, в субъектах малого и среднего предпринимательства работой обеспечены 45 853 человек. Произведенный ими объем продукции составил 12514,3 млн.тенге, в бюджет поступило 546,1 млн.тенге дополнительного налога.





«В целях поддержки малого предпринимательства 3292 людям выданы кредиты в размере 2010,9 млн.тенге через финансовые организации. Большинство из них ориентированы на сферу сельского хозяйства. В частности, кредиты выделены на откорм скота, увеличение поголовья скота, теплицы, растениеводство и повышение оборота торговых точек»,- сказал аким.





Наряду с этим, в сельском районе Жарты тобе с начала года действует швейный цех, обеспечивающий работой 36 человек. Также на территории поселка Коктерек запущен санаторий «Ақ Тілек», где работают 50 человек.





По информации акима района, в 2017 году в рамках программы Индустриально-инновационного развития в карту индустриализации предложено 3 инвестиционных проекта общей стоимостью 560 млн. тенге.





В частности, проект ТОО «ТМстрой» по выпуску пресс нитей, общей стоимостью 250 млн.тенге и строительство завода по выпуску жженого кирпича на общую сумму 160 млн.тенге. А также строительство завода по выращиванию товарной рыбы и переработки мяса рыбы крестьянского хозяйства «Көшім» общей стоимостью 150 млн. долл. тенге.