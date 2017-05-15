В Нигерии двадцать человек стали жертвами атаки на мечеть

Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер.

Неизвестные вооруженные люди открыли огонь в мечети в центральной части Нигерии, 20 фермеров погибли. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





Инцидент произошел в субботу в деревне Этоги (Etogi) в центральной части страны. По данным полиции, за нападением могут стоять представители народа фулани.





"Вооруженные люди открыли огонь по верующим внутри мечети во время утренней молитвы", — сообщил агентству представитель полиции штата Нигер Бала Элькана (Bala Elkana).





Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.





Ранее агентство сообщало, что в субботу боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" напали на группу фермеров на северо-востоке страны, шесть человек погибли.



