В Нигерии двадцать человек стали жертвами атаки на мечеть
15 мая 2017, 19:43
Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер.
Неизвестные вооруженные люди открыли огонь в мечети в центральной части Нигерии, 20 фермеров погибли. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу в деревне Этоги (Etogi) в центральной части страны. По данным полиции, за нападением могут стоять представители народа фулани.
"Вооруженные люди открыли огонь по верующим внутри мечети во время утренней молитвы", — сообщил агентству представитель полиции штата Нигер Бала Элькана (Bala Elkana).
Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.
Ранее агентство сообщало, что в субботу боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" напали на группу фермеров на северо-востоке страны, шесть человек погибли.
Фото: AP Photo / Olamikan Gbemiga.
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