В Южно-Казахстанской области стартует мотопробег «Астана ЭКСПО – 2017»
15 мая 2017, 19:46
Мотопробег продлится 13 дней, с 29 мая по 10 июня, а основное мероприятие продолжится в Астане.
В Южно-Казахстанской области стартует мотопробег «Астана ЭКСПО – 2017». Об этом сегодня в Региональной службе коммуникаций в ходе пресс-конференции по вопросам организации и проведения мотопробега «Астана ЭКСПО – 2017» сообщил президент федерации мотоциклистов ЮКО Рустем Базарбеков.
По его словам, мотопробег охватит 10 областей республики, это – ЮКО, СКО, ЗКО, Кызылординская, Жамбылская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Кустанайская области и город Астана.
«В торжественной обстановке 29 мая из рук руководства области 10 мотоциклистов примут государственный флаг и начнут мотопробег. В каждом городе и в каждой области, состав мотогруппы будет увеличивается, а количество мотоциклистов, которые доберутся до столицы, достигнет 100. В то же время, мы приглашаем в наши ряды всех любителей мотоциклов. Это важное мероприятие для будущего и истории нашей страны, всех соотечественников призываю быть патриотами своего государства», - сказал Р. Базарбеков.
Отметим, что цель мотопробега заключается в том, чтобы охватить максимальное количество населения республики и проинформировать о предстоящей выставке «ЭКСПО – 2017», а также донести до народа важность и значимость выставки «ЭКСПО - 2017», показать культуру, традиции казахского народа, поведать гостям историю и исторические ценности страны.
Мотопробег продлится 13 дней, с 29 мая по 10 июня, а основное мероприятие продолжится в Астане. В каждом городе будут организованы специальные шоу-программы. Мотопробег протяженностью 7 тыс. км будет сопровождать специальный транспорт.
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