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Россиянин расстроился из-за отсутствия гостей на дне рождения и умер

15 мая 2017, 19:59

Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве.

Житель хутора Дуплятский под Урюпинском (Волгоградская область) скончался после неудавшегося дня рождения. Точная причина смерти 44-летнего мужчины пока не установлена, сообщает V1.ru.

Как сообщили порталу в следственных органах, в пятницу, 12 мая, встречавший свое 44-летие хуторянин приготовился принимать поздравления от родственников и друзей и подготовил дома праздничный стол. Но с очередной знаменательной датой, кроме жены и детей, его никто не поздравил.
Расстроенный мужчина высказал свою обиду близким, но те, чтобы ссора не перешла в скандал, ушли и оставили его одного дома.

– Когда жена вернулась около трех часов ночи, нашла супруга мертвым во дворе, – пояснил заместитель руководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Ганабин. – Что произошло с мужчиной, предстоит установить следствию.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве.

Фото: torange.biz.

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