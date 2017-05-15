Россиянин расстроился из-за отсутствия гостей на дне рождения и умер
15 мая 2017, 19:59
Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве.
Житель хутора Дуплятский под Урюпинском (Волгоградская область) скончался после неудавшегося дня рождения. Точная причина смерти 44-летнего мужчины пока не установлена, сообщает V1.ru.
Как сообщили порталу в следственных органах, в пятницу, 12 мая, встречавший свое 44-летие хуторянин приготовился принимать поздравления от родственников и друзей и подготовил дома праздничный стол. Но с очередной знаменательной датой, кроме жены и детей, его никто не поздравил.
Расстроенный мужчина высказал свою обиду близким, но те, чтобы ссора не перешла в скандал, ушли и оставили его одного дома.
– Когда жена вернулась около трех часов ночи, нашла супруга мертвым во дворе, – пояснил заместитель руководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Ганабин. – Что произошло с мужчиной, предстоит установить следствию.
По факту случившегося проводится проверка. Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве.
Фото: torange.biz.
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