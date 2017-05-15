Назначен премьер-министр Франции

В понедельник, 15 мая, стало известно имя нового премьер-министра Франции. Им стал 46-летний бывший мэр Гавра Эдуар Филипп, сообщает сообщает РБК со ссылкой на Елисейский дворец.





Данные о том, что новым премьером станет Эдуар Филипп, появились во французских СМИ сразу после победы Макрона во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая. Филипп соответствует трем основным критериям внутриполитической повестки Макрона: отражает тенденцию на политическое обновление французского правительства, представляет умеренные правые силы и обладает хорошим политическим опытом. С 2010 года Филипп занимал должность мэра Гавра, крупного промышленного центра Франции.





В 2016 году во время президентсикх праймериз Филипп работал в штабе Алена Жюппе, претендовавшего на то, чтобы стать единым кандидатом от правоцентристской партии «Республиканцы». Когда праймериз выиграл Франсуа Фийон, Филлип присоединился к его штабу, но покинул его в начале марта после коррупционного скандала, разразившего вокруг Фийона.​





Новый французский премьер окончил университет Sciences Po, а с 1995 по 1997 год учился в Национальной школе управления Франции. Его сокурсники отмечают, что Филипп был «истинным центристом», «другом и левых, и правых», как пишет газета The Quebec Times.





Фигура нового премьера важна для решения внутриполитических проблем, стоящих перед Макроном, пишут эксперты Центра политических технологий Татьяна Становая и Игорь Бунин на сайте Московского центра Карнеги. «Решение в пользу той или иной фигуры — значимый фактор для хода парламентской кампании, в которой Макрону идеологически важно сделать шаг именно в сторону правого избирателя, — отмечают аналитики. — Премьер должен быть правым — это доминирующее ожидание во французской политической элите и потенциально сильный удар по «Республиканцам», которым будет гораздо сложнее вести свою кампанию среди избирателей, чьи интересы уже будут де-факто представлены правым премьером».





Парламентские выборы пройдут во Франции 11 и 18 июня.



