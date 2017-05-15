Оголившийся на Евровидении пранкер заявил, что сделал Джамале одолжение
15 мая 2017, 20:30
В понедельник суд освободил пранкера под личное обязательство, которое предусматривает, что он должен являться по вызову суда и следователей, а также сдать заграничный паспорт.
Украинский пранкер Виталий Седюк, снявший штаны на сцене Евровидения-2017 во время выступления певицы Джамалы, считает, что его поступок пойдет на пользу исполнительнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на depo.ua.
Седюк отметил, что на Западе подобные выходки и скандалы только повышают рейтинг продаж песен, и подчеркнул, что помог Джамале стать популярнее.
"Я ничего не имею против певицы, но Евровидение — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить" — заявил пранкер.
Во время выступления прошлогодней победительницы Евровидения Джамалы пранкер выскочил на сцену с австралийским флагом и спустил штаны, после чего его задержала охрана. Полицейские квалифицировали действия Седюка по статье "хулиганство", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В понедельник суд освободил пранкера под личное обязательство, которое предусматривает, что он должен являться по вызову суда и следователей, а также сдать заграничный паспорт.
Фото: РИА Новости . Стрингер.
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