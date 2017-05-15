Жительница Актау обвиняет врачей в смерти своей новорожденной дочери

В смерти новорождённой дочери жительница Актау обвиняет врачей областного перинатального центра. По её мнению, девочка умерла из-за отсутствия должного внимания и ухода со стороны медиков. Ситуацию прокомментировала Жамал Жаманбаева, директор Мангистауского областного перинатального центра, сообщает " сообщает " Лада ".





Девочка скончалась на пятый день после рождения.





- Я до сих пор не могу поверить в то, что моего пятого ребенка уже нет. Она скончалась через пять дней после рождения. Малышка родилась недоношенной, на седьмом с половиной месяце беременности, весом один килограмм семьсот граммов. После рождения ее сразу поместили в реанимацию, но пробыла она там всего два дня. Врачи сказали, что состояние ребенка удовлетворительное, и перевели в реанимацию отделения интенсивной терапии. Через два дня ей стало плохо, но до врачей было не достучаться, - рассказала Гульзира Айтешова, мать умершего ребенка.





Согласно предварительному заключению врачей, смерть ребёнка наступила вследствие кровоизлияния в головной мозг и пневмопатии. Эти факторы, по словам Жамал Жаманбаевой, связаны с недоношенностью.





- Всем должным вниманием и уходом женщина была обеспечена. Да, ребёнка не смогли спасти. Но никто его не убивал целенаправленно. Предпосылки к инциденту были. У женщины подозревается онкология и нарушение хромосом. У неё рано начались роды, на шестом месяце. Это всё проблемы ее организма, - сказала Жамал Жаманбаева.





Гульзира Айтешова обвиняет врачей и в проведении гинекологической операции, вследствие которой она больше не сможет стать матерью. По словам женщины, операцию сделали без её ведома. Все обвинения руководство центра отрицает, ссылаясь на подписанный документ и даже аудио- и видеозапись. За клевету, говорит Жамал Жаманбаева, врачи готовы подать на женщину в суд.





- Записи у нас имеются, где она официально говорит, что она зря согласилась на стерилизацию, что она зря подписала эти бумаги. Эти записи я отдам в соответствующие органы, - говорит Жамал Жаманбаева.





Точная причина смерти новорожденной девочки станет известна через месяц, когда будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы.





Тимур Ниталиев.



