Предотвратившего хакерские атаки айтишника завалили предложениями о работе

Находясь на вершине успеха, компьютерный гений боится, что хакеры могут начать мстить, узнав имя того, кто помешал их коварным планам.

Молодой айтишник из Британии Маркус Хатчинс сумел противостоять мощнейшей кибератаке, которая навела ужас на весь земной шар. Когда его личность была раскрыта, парня буквально начали заваливать предложениями о работе, пишет пишет Life





Маркус Хатчинс, 22-летний житель приморского английского города, сумел спасти от заражения нашумевшим вирусом WannaCry 100 тысяч компьютеров по всему миру, зарегистрировав доменное имя сайта. К удивлению и для него, и для хакеров, это остановило распространение вируса.





Сейчас Хатчинс работает в Национальном центре кибербезопасности над тем, как препятствовать новым версиям вредоносной программы. При этом он не намерен бросать свою основную работу в Intel Kryptos Logic, где он стал обладателем солидной премии от начальства. Находясь на вершине успеха, компьютерный гений боится, что хакеры могут начать мстить, узнав имя того, кто помешал их коварным планам.





Айтишник высказал опасения, что следующая версия вируса будет напоминать истории про зомби — он будет реанимировать вредоносные программы, которые уже были исправлены на компьютере. Кстати, средство против глобального вируса он нашёл случайно, зарегистрировав ссылку на сайт, которым никто никогда не владел. Далее последовали 72 часа упорной борьбы с вирусом, в которой он одержал победу.





В последние несколько дней Хатчинс практически не спит, а готовится к новой атаке. В Сети прошёл слух, что вирус затаился в миллионах почтовых ящиках по всему миру и может нагрянуть второй волной в начале этой недели. Напомним, что вирус WannaCry в минувшую пятницу поразил банки, больницы и госучреждения при помощи устаревшего программного обеспечения от Microsoft.





Талантливый парень с максимальной скромностью отнёсся к своему подвигу, заявив, что просто ждёт возникновения опасности, чтобы нанести очередной киберудар. По его словам, родственники даже не подозревают, что Маркус уже несколько дней не может нормально пос



