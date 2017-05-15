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Создатели формата mp3 объявили о его смерти

15 мая 2017, 21:14

Формат проживет еще какое-то время, но производители аудиоустройств скоро окончательно перейдут с mp3 на AAC, как это было с переходом на CD-ROM вместо дискет.

Разработчики аудиоформата mp3 официально объявили о том, что патенты на него больше не действительны. Это означает символическую смерть расширения, которое являлось стандартом для цифровых музыкальных устройств в течение последних 20 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Gizmodo.

О конце эпохи mp3 сообщил немецкий Институт интегральных микросхем имени Фраунгофера, который владел патентами на этот формат совместно с компанией Technicolor. По словам разработчиков, сбор лицензионных отчислений с компаний, которые производят программное обеспечение с использованием данного расширения, будет прекращен в связи с истечением срока действия патентов на разработки, использованные при создании mp3.

"Несмотря на то что сегодня существуют более эффективные кодеки с передовыми характеристиками, mp3 до сих пор популярен среди потребителей", — говорится в сообщении создателей программы. Однако, по их мнению, будущее за новыми, усовершенствованными стандартами аудиофайлов — такими, как MPEG-H или AAC.

Аудиозаписи mp3 по-прежнему можно будет воспроизводить на поддерживающих их устройствах. Прекращение патента означает, что музыкальная индустрия переходит на более совершенные способы кодировки аудиоданных.

Как пишет Gizmodo, формат проживет еще какое-то время, но производители аудиоустройств скоро окончательно перейдут с mp3 на AAC, как это было с переходом на CD-ROM вместо дискет.

Фото: akket.com.

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