Двухлетнюю девочку двое суток ищут в Алматинской области

Поиски двухлетнего ребенка в Талдыкоргане, пропавшего два дня назад, пока не дали результатов.

Спасательные службы Талдыкоргана в течение последних двух суток продолжают поиск малолетнего ребенка.





Двухлетняя девочка пропала без вести 13 мая в районе дачного массива, расположенного близ рек Каратал и Балыкты. По утверждению матери, ребенок на короткое время остался на улице без присмотра. После исчезновения женщина пыталась разыскать дочь самостоятельно, позднее к поискам девочки подключился отец.





В ходе розыска родители отыскали обувь пропавшей, одну из пары которой обнаружили у реки Балыкты, а вторую уже в самом водоеме в 150 метрах от дома. В настоящее время поисками ребенка занимаются полицейские и спасатели.





"К поиску подключены оперативно-спасательный отряд областного Департамента ЧС, сотрудники службы пожаротушения, сотрудники городской полиции, а также местное население. Задействована необходимая техника, лодки. Берега и русло реки Балыкты, до моста поселка Енбек и плотины, практически осмотрены. Сейчас дополнительно производится осмотр реки Каратал, в который вливается Балыкты" — сообщил пресс-секретарь ДЧС области Азамат Журтбаев.







