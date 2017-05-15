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Двухлетнюю девочку двое суток ищут в Алматинской области

15 мая 2017, 21:25

Поиски двухлетнего ребенка в Талдыкоргане, пропавшего два дня назад, пока не дали результатов.

Спасательные службы Талдыкоргана в течение последних двух суток продолжают поиск малолетнего ребенка.

Двухлетняя девочка пропала без вести 13 мая в районе дачного массива, расположенного близ рек Каратал и Балыкты. По утверждению матери, ребенок на короткое время остался на улице без присмотра. После исчезновения женщина пыталась разыскать дочь самостоятельно, позднее к поискам девочки подключился отец.

В ходе розыска родители отыскали обувь пропавшей, одну из пары которой обнаружили у реки Балыкты, а вторую уже в самом водоеме в 150 метрах от дома. В настоящее время поисками ребенка занимаются полицейские и спасатели.

"К поиску подключены оперативно-спасательный отряд областного Департамента ЧС, сотрудники службы пожаротушения, сотрудники городской полиции, а также местное население. Задействована необходимая техника, лодки. Берега и русло реки Балыкты, до моста поселка Енбек и плотины, практически осмотрены. Сейчас дополнительно производится осмотр реки Каратал, в который вливается Балыкты" — сообщил пресс-секретарь ДЧС области Азамат Журтбаев.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: ДЧС Алматинской области.

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