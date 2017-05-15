Вечер в компании незнакомца обернулся для жительницы Кокшетау кражей

В Кокшетау мужчина похитил деньги из тайника у своей дамы сердца, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.





В УВД Кокшетау 13 мая обратилась 53-летняя горожанка, у которой из квартиры украли 600 тысяч тенге. Накануне в кафе женщина познакомилась в 33-летним мужчиной, именно его она заподозрила в краже.





"Она пригласила его к себе домой, чтобы вместе выпить. Пировали всю ночь, утром, проснувшись, женщина обнаружила крупную пропажу денег из тайника. Новоиспеченный приятель сразу же исчез",- говорится в сообщении.





Полиции удалось задержать злоумышленника. Заприметив крупную сумму, злоумышленник похитил деньги, когда женщина уснула.





"Подозреваемого безработного мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 188 части 1 УК РК. Ведется следствие",- говорится в официальном сообщении.







