Вечер в компании незнакомца обернулся для жительницы Кокшетау кражей
15 мая 2017, 22:00
Мужчина украл у женщины крупную сумму денег.
В Кокшетау мужчина похитил деньги из тайника у своей дамы сердца, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.
В УВД Кокшетау 13 мая обратилась 53-летняя горожанка, у которой из квартиры украли 600 тысяч тенге. Накануне в кафе женщина познакомилась в 33-летним мужчиной, именно его она заподозрила в краже.
"Она пригласила его к себе домой, чтобы вместе выпить. Пировали всю ночь, утром, проснувшись, женщина обнаружила крупную пропажу денег из тайника. Новоиспеченный приятель сразу же исчез",- говорится в сообщении.
Полиции удалось задержать злоумышленника. Заприметив крупную сумму, злоумышленник похитил деньги, когда женщина уснула.
"Подозреваемого безработного мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 188 части 1 УК РК. Ведется следствие",- говорится в официальном сообщении.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Public Domain.
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