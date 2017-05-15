В Павлодаре ищут тело спрыгнувшей с моста девушки

Первокурсница одного из городских колледжей сняла куртку и прыгнула в воду. Какое-то время она держалась на поверхности, а затем пропала.

В Павлодаре третьи сутки ищут тело 17-летней учащейся колледжа. По предварительной версии, девушка покончила с собой, прыгнув с моста в Иртыш, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Полицейские, спасатели и волонтеры прочесывают реку и ближайшую местность. ЧП произошло в минувшую субботу. Сначала в соцсетях появилось объявление о пропаже девушки по имени Рания. Она пошла в магазин, а затем её заметили на автодорожном мосту. Как сообщили очевидцы, первокурсница одного из городских колледжей сняла куртку и прыгнула в воду. Какое-то время она держалась на поверхности, а затем пропала. Что стало причиной отчаянного поступка, еще выясняют.





Айболат Досымжанов, очевидец:





- Заметил девушку возле перил, снимала куртку. Я побежал, не добегая метра два, она спрыгнула в воду. Она вынырнула, потом метров 25, наверное, и все.









Игорь Казанцев.



