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В Павлодаре ищут тело спрыгнувшей с моста девушки

15 мая 2017, 22:16

Первокурсница одного из городских колледжей сняла куртку и прыгнула в воду. Какое-то время она держалась на поверхности, а затем пропала.

В Павлодаре третьи сутки ищут тело 17-летней учащейся колледжа. По предварительной версии, девушка покончила с собой, прыгнув с моста в Иртыш, сообщает телеканал "КТК".

Полицейские, спасатели и волонтеры прочесывают реку и ближайшую местность. ЧП произошло в минувшую субботу. Сначала в соцсетях появилось объявление о пропаже девушки по имени Рания. Она пошла в магазин, а затем её заметили на автодорожном мосту. Как сообщили очевидцы, первокурсница одного из городских колледжей сняла куртку и прыгнула в воду. Какое-то время она держалась на поверхности, а затем пропала. Что стало причиной отчаянного поступка, еще выясняют.

Айболат Досымжанов, очевидец:

- Заметил девушку возле перил, снимала куртку. Я побежал, не добегая метра два, она спрыгнула в воду. Она вынырнула, потом метров 25, наверное, и все.


Игорь Казанцев.

Фото: кадр из видео.

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